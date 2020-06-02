Рада приняла закон о повышении соцвыплат: Подробности

Верховная Рада Украины приняла законопроект №2494 о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц. Документ предусматривает увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста, а на детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.

Как сообщили в партии «Слуга народа», размер помощи увеличится следующим образом:

на детей, над которыми установлена опека или попечительство, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов:

для детей до 6 лет – 4 447,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 5 545 грн;

на детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточных минимумов:

для детей с инвалидностью до 6 лет – 6 226,5 грн;

для детей с инвалидностью от 6 до 18 лет – 7 763 грн.

«Кроме того, назначается государственная социальная помощь на уход за одинокими лицами в возрасте 80 лет и старше. Речь идет о постоянном уходе посторонних людей. Будут выделяться 40% прожиточного минимума. А это 655 грн дополнительной поддержки к ранее внедренной программе доплат пенсионерам (500 грн)», – сообщили в «Слуге народа».

Также будет предоставляться единовременная помощь малообеспеченным семьям.

«Ее сможет получить неработающее трудоспособное лицо, член такой семьи для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности», – говорится в сообщении.