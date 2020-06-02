Путин хочет быть президентом новой страны, – Климкин

Президент России Владимир Путин будет повышать ставки путем агрессии на Донбассе и на юге Украины, чтобы добиться перезагрузки бывшего СССР и стать главой нового государства. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Дипломат считает, что Путин выждет паузу до президентских выборов в США, чтобы понимать реальность, которая будет через несколько месяцев, и можно ли будет войти в договоренности с «коллективным Западом».

«И второй момент. Сейчас очень опасная ситуация. Для него, чтобы торговаться, нужно поднимать ставки. И потому можем ожидать и провокаций, и эскалации», – отметил экс-глава МИД.

По его мнению, даже если сейчас дать воду в Крым, как начинают говорить некоторые западные партнеры, Путин не успокоится, ему нужна «Новороссия», чтобы все внутренние проблемы в РФ сбалансировать внешней экспансией.

«Новороссия – это флаг, это накрутка, мобилизация, "победобесие", ну, и конечно, это парад, это голосование этих конституционных поправок, которые уже потеряли весь смысл. Это одновременно контроль, доминанта над всем Черным морем, это суходольные коридоры, причем не только в Крым, но и в Приднестровье, Молдову. Это реальная перезагрузка Союза. И Путин, со всеми конституционными правками, которые будут голосоваться, – это смешное слово, потому что там теперь и паспорт не нужен, можно голосовать электронкой, почтой, поэтому это на самом деле опрос, – но он не хочет быть президентом опять России. Он хочет быть президентом новой страны», – подчеркнул Климкин.

Он добавил, что все, что будет сейчас делать Путин, – он будет поднимать ставки.

«Он может это делать на Донбассе, он может это делать на юге Украины, а может это делать одновременно», – подытожил экс-глава МИД.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «ICTV».