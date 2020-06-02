Президент создал Консультативный совет по делам ветеранов войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В документе сказано, что Консультативный совет создается «с целью обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) защитников Украины и участников боевых действий на территории других государств, а также лиц, незаконно находящихся на временно оккупированной территории Украины».

Возглавит этот совещательно-консультативный орган при президенте Украины Сергей Куницын.

В указе также поручается утвердить персональный состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины, в который вошли 25 человек, в том числе представители общественных организаций ветеранов и участников боевых действий.

Сергей Куницын в разное время занимал должности председателя Севастопольской городской государственной администрации, представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым, возглавлял правительство АРК, был депутатом крымского парламента, Верховной Рады Украины.7-8 созывов. С 2004 года Куницын возглавляет Всеукраинскую ассоциацию ветеранов Афганистана и АТО.