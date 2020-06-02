По программе СБУ «Тебя ждут дома» из «Л-ДНР» вернулись 390 человек

За пять лет (с 2015 до начала 2020 года) программой Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома», которая предусматривает возвращение лиц из неподконтрольной части Донбасса, воспользовались более 390 человек, передает «Радио Свобода».

Как уточнили в СБУ, всех, кто возвращается на мирную часть страны по этой программе, после тщательной проверки освобождают от уголовной ответственности.

В частности, речь идет о снятии (в судебном порядке) ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 253-3 – создание террористической группы или террористической организации;

ч. 6 ст. 260 – создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

«Программа распространяется на лиц, желающих вернуться на подконтрольную Украине территорию. И которые добровольно отказались от участия в деятельности террористических групп и незаконных вооруженных формирований (НВФ), не принимали участия в убийствах, пытках, изнасилованиях, нападениях на административные здания и других тяжких преступлениях. Которые готовы содействовать в раскрытии преступлений и прекращении деятельности НВФ», – сообщили в пресс службе СБУ.

Во время последнего обмена пленными, который состоялся 16 апреля, многие родственники тех, кто не был освобожден, заявляли, что в списки на обмен попали лица, которые воспользовались программой и не имеют ничего общего с «осужденными» в «Л-ДНР» по так называемым «политическим статьям». На это в СБУ заверили, что ни один человек из заявленных в рамках апрельского обмена не являлся участником программы «Тебя ждут дома».