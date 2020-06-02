В Авдеевке представили нового главу ВГА: Что о нем известно

Сегодня, 2 июня, в Авдеевке представили новоназначенного руководителя военно-гражданской администрации. Им стал командированный из Министерства обороны Украины Виталий Барабаш, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Нового руководителя представил сегодня заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Виталий Барабаш назначен на должность руководителя ВГА Авдеевки распоряжением председателя Донецкой облгосадминистрации, руководителя областной военно-гражданской администрации от 1 июня 2020 №54/7-20.

Заместитель главы области зачитал текст распоряжения о назначении, поздравил Виталия Барабаша и пожелал ему успехов в работе.

«Я жду от нового руководителя результатов, а также надеюсь на сотрудничество, в том числе с активом города», – подчеркнул Вадим Филашкин.

До назначения в Авдеевку Виталий Барабаш занимал должность советника руководителя аппарата Верховной Рады Украины. Он участник боевых действий антитеррористической операции на Донбассе, был ранен, находился на лечении в Киеве.

Виталий Барабаш женат, воспитывает дочь, зарегистрирован по месту жительства в Киеве.

В декларации нового главы ВГА Авдеевки указано, что в собственности его и жены находится квартира в Донецке, гараж в Киеве, земельный участок и дом в Юрьевке Мангушского района Донетчины, из транспортных средств – два мопеда.

Что касается денежных активов, Барабаш задекларировал 3 млн грн и 5 тыс.долл. наличными. Источниками доходов его и жены указана заработная плата и государственная социальная помощь.