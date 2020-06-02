В супермаркетах Киева продают «прифронтовые» томаты из Луганщины (Фото)

Семья Марианны Нещерет в Станице Луганской занимается выращиванием помидоров в теплицах. От ее дома до линии разграничения – два километра. «Прифронтовые» овощи сейчас успешно продается не только на Луганщине, но и в супермаркетах Киева. Об этом сообщает проект USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

Женщина получила два высших образования – юриста и эколога в Восточно-украинском национальном университете им. Владимира Даля, но работать по специальности так и не пришлось. «Я понимала, что не хочу зависеть от родителей. Надо делать что-то свое. Мы с мужем решили выращивать помидоры, ведь опыт в этом у меня было с детства, когда я на участке помогала родителям. Сначала это были помидоры в открытом грунте, впоследствии мы заработали на первую теплицу на деревянной основе. Так началось развитие нашего дела», – рассказывает Марианна.

Сейчас на ее участке 10 соток земли заняты теплицами. Все их построил муж Александр. Ранее он работал водителем, но впоследствии оставил эту работу и стал вместе с женой заниматься овощеводством.

В 6 утра семья Нещерет собирает помидоры, сейчас за один раз выходит до 500 кг различных сортов. Вечером принимают заказы от магазинов Станицы Луганской и района, а утром Александр на своей машине развозит томаты по точкам.

«В этом году у меня у первой созрели помидоры. Сейчас черри, круглые красные, желтые и черные развозим небольших партий по 19 магазинам Станично-Луганского района. Местные знают, какие на вкус натуральные томаты. Поэтому турецкие здесь не покупают, ждут своих, местных», – делится Марианна.

10 лет она мечтала создать кооператив, чтобы объединить всех станичников, вместе развиваться и наращивать продажи. Но сначала встречала непонимание со стороны фермеров.

«Я долго убеждала коллег, что надо объединиться. Я объясняла фермерам, что это откроет нам большие возможности. Лишь в сентябре 2017 году смогла убедить коллег. Сейчас кооператив "Овощи станичников" насчитывает около 100 домохозяйств из Станицы Луганской, которые выращивают овощи. Они понимают, что быстро и разово уже не нужно, стоит работать прежде всего над качеством продукции, тогда у тебя будут покупать», – рассказывает Нещерет.

Кстати, в этот кооператив входят и ее родители, которые также специализируются на томатах.

Станичники считают, что наиболее выгодно выращивать томаты черри. Сейчас в теплицах фермеров красные и желтые сорта, в теплицах растения достигают двух метров, на каждом кусте – кисти с помидорами весом до 350 г.

«Это томаты более дорогого сегмента. Мы срезаем черри веточками, на каждой может быть до 14-20 маленьких помидорчиков. Они хорошо подходят для подачи в кафе, ресторанах, не требуют резки. Но в небольших магазинах люди больше берут красные и розовые помидоры, они дешевле, это бюджетные томаты», – поясняет Марианна.

До 2014 года фермеры продавали свою продукцию на рынках Луганска. С началом военных действий потеряли каналы продаж. Нужно было искать другие возможности.

В прошлом году в фирменной упаковке под брендом «Овощи станичников» томаты черри продавали в сети супермаркетов Киева. С этого мая начали поставки в супермаркеты Луганской области и ведут переговоры с сетями Донетчины.

В этом апреле томаты в теплицах Марианны и еще 20-ти ее коллег опыляли нидерландские шмели. Это позволило получить урожай на неделю раньше, а значит сэкономить на отоплении и освещении теплиц.

Марианна говорит, что шмели не кусают фермеров в теплицах, они делают свою работу – опыляют цветы томатов, а фермеры – свою.

Марианна с мужем и 11-летним сыном готовятся накрывать новые теплицы – еще 4 сотки земли на ее дворе будут заняты. Благодаря этому помидоры в семье Нещерет созревают партиями до декабря. Женщина говорит, что в теплицах не бывает неурожая, бывает плохой уход.