RU
Все новости

Из-за вспышки коронавируса в Славянске не ослабляют карантин

02.06.20 17:09
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Славянске зафиксирована вспышка заболевания COVID-19, поэтому в городе решили пока не вводить очередные ослабления карантина. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба Славянского горсовета.

«За трое суток COVID-19 подтвержден у трех жителей города. С подозрением госпитализированы в инфекционное отделение четверо», – отмечается в сообщении.

В связи с этим, а также учитывая решение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в Славянске решили пока запретить:

  • работу заведений физкультуры и спорта, фитнес-центров;
  • занятия в группах до 10 человек в учебных заведениях.

Напомним, с 1 июня в Украине начался новый этап ослабления карантина. В частности, разрешены: работа бассейнов и спортзалов, посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, начнут работу автошколы), а также восстановлено движение железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом. Но отмена ограничений возможна только в тех регионах, где это позволяет эпидемическая ситуация.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк