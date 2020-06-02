Из-за вспышки коронавируса в Славянске не ослабляют карантин

В Славянске зафиксирована вспышка заболевания COVID-19, поэтому в городе решили пока не вводить очередные ослабления карантина. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба Славянского горсовета.

«За трое суток COVID-19 подтвержден у трех жителей города. С подозрением госпитализированы в инфекционное отделение четверо», – отмечается в сообщении.

В связи с этим, а также учитывая решение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в Славянске решили пока запретить:

работу заведений физкультуры и спорта, фитнес-центров;

занятия в группах до 10 человек в учебных заведениях.

Напомним, с 1 июня в Украине начался новый этап ослабления карантина. В частности, разрешены: работа бассейнов и спортзалов, посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, начнут работу автошколы), а также восстановлено движение железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом. Но отмена ограничений возможна только в тех регионах, где это позволяет эпидемическая ситуация.