Эпидемия страшнее войны: Как изменилась жизнь прифронтовых поселков Приазовья при карантине

Эпидемия коронавируса и карантин обернулись серьезным гуманитарным кризисом в прифронтовых селах Приазовья. Обострились проблемы с логистикой, безработицей, продуктами и медициной. Буквально в 20 км от города люди оказались отрезанными от мира, как на острове, пишет «Сайт города Мариуполя».

Проблема с медициной в прифронтовых селах, действительно, сложная. Если ранее в поселки приезжали те же «Врачи без границ» и принимали в поселковых советах, то сейчас этого нет. Появилась проблемы с доставкой медицинских препаратов.

«По текущим медицинским вопросам люди вовсе оторваны от жизни. К ним и раньше не хотели особо ездить "скорые", а сейчас — так тем более», – говорит мариупольский капеллан Альберт Хомяк.

Он отмечает, что местные жители, имеющие проблемы со здоровьем, предоставлены сами себе, и их поддерживают только медики из ВСУ.

«В некоторых селах нет даже фельдшерско-акушерского пункта. У людей ограниченный доступ к медицине. Были случаи, когда нужно было приложить много усилий, чтобы человека с подозрением на инфаркт вывезти и показать специалисту», – рассказывает глава общественной организации «Консультативное бюро для граждан» Марина Пугачева.

По ее словам, с учетом того, что даже телефонная связь в таких поселках, как Мирное, плохо работает, болезнь может грозить летальным исходом.

С 2014 года многие предприятия в поселках закрыты. Это отражается на уровне достатка жителей. Здесь высокий уровень безработицы. Многие выживают за счет огородов, часть овощей с которых привозят на рынки.

Карантинная изоляция подтолкнула вверх цены. К примеру, в поселке Мирное продукты в магазине подорожали на 25%.

Тем не менее, жительница поселка Орловское Валентина Наумович рассказала, что несмотря на кризис, им удалось организовать даже новые рабочие места. «На карантине мы выиграли конкурс от благотворительного центра "Пролиска" и шили маски. Работали на двух швейных машинках. Создали рабочие места и обеспечили медицинскими масками себя и других людей», – рассказывает женщина.

Обучение онлайн школьников вызывает множество вопросов для горожан, а в прифронтовых селах и вовсе становится проблемой. Не во всех районах есть хороший интернет, а достаток некоторых сельских жителей не позволяет приобрети компьютер или другие девайсы.

«Детвора для развлечения ходит с телефонами, но учиться с телефона полноценно нельзя», – утверждает Марина Пугачева.

Житель поселка Мирного Юрий рассказывает, что в его поселке не много учеников, но они научились взаимодействовать между собой. «Кидают смс-ками друг другу задания, собираются делать уроки у тех, у кого есть интернет», – говорит он.

Житель Чермалыка Евгений Коваленко, который является капелланом, отмечает, что жизнь поселка во многом завязана на проблеме логистики. Ведь с транспортом связана и медицина, и наличие продуктов в магазинах жителей прифронтовой зоны, и даже их психологическое состояние. Поэтому в период запрета работы общественного транспорта жителям приходилось туго – приходилось скидываться и нанимать авто для поездок.

«Изменения в селах произошли кардинальные. Люди в селах живут в таких условиях, что им нужно ездить в Мариуполь получать пенсии. Банкоматов и нормальных магазинов в поселках нет. Ситуация болезненная», – говорит священнослужитель.

Жительница Орловского Валентина также утверждает, что основная проблема поселка в том, что не ходили автобусы. Однако неделю назад транспортное сообщение с Мариуполем возобновилось. «22 мая автобусы пошли и стало значительно лучше. У нас большое село. 75 дворов при 34 детях и 4 многодетных семьях. Там что мы справимся. Оживаем потихоньку!», – говорит Валентин.

Прифронтовые поселки остаются весьма депрессивным местом. Поход в магазин — это одно из самых ярких впечатлений за день, а школа давно стала центром культурной, спортивной и научной жизни громады.

«Люди стали осторожней. Некоторые от страха закрылись по домам, ограничив себя в общении. Но есть и те, кто живет, как и раньше. Вначале люди были в трансе, но время прошло, положение начинает стабилизироваться», – уверен сотрудник ХСС Владимир Завадский.

Но таких позитивных мнений придерживаются не все эксперты. Марина Пугачева считает, что если судить по статистке, число обращений к психологам жителей поселков на карантине увеличилось, даже по сравнению с тем, как было во время активных боевых действий.

Капеллан Альберт Хомяк в свою очередь настаивает на том, что изоляция и чувство одиночества – самые угнетающие эмоции для людей. «Люди оказались отрезанными. Тем более в прифронтовых селах живут пожилые люди. Когда к ним перестали ездить дети и внуки — они почувствовали отчаяние. У некоторых стариков нет даже мобильных телефонов, а некоторые не умею ими пользоваться. Поэтому они стали нуждаться в помощи духовной», – рассказывает он.

Хомяк утверждает, что есть и чисто материалистические факторы, влияющие на эмоциональное состояние селян. К примеру, в селах Орловское и Мирное есть проблема с питьевой водой, хотя там недавно сделали скважины.

«Сейчас людям есть чем заняться: сады, огороды, работа на улице. К тому же из-за слабого интернета и проблем с телевидением нет такой "информационной атаки" как в городе", – рассказывает Евгений Коваленко.

По словам жителя села Мирное Юрия, обстрелов по поселку не было уже 3 года и канонада слышна только с окраин. «У местных к войне появился "определенный иммунитет", а вот карантин стал ударом для нас. Первый месяц люди сидели дома и ограничили общение до минимума. Общались только в магазине и поликлинике. Были запуганы болезнью и штрафами», – рассказывает он.

А вот в Чермалыке опасность войны также никуда не ушла. Жители ежедневно слышат обстрелы с двух сторон фронта и часто оказываются «между двух огней».

Однако за 6 лет военного конфликта они научились жить в этих условиях, а вот как приспособиться к жизни при карантине – пока не понятно. «Во время обстрела можно спрятаться в подвал и надеяться на помощь. При эпидемии коронавируса что делать – неясно. Эпидемия страшнее войны», – говорит Альберт Хомяк.