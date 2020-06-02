Столкнулись на встречке: На трассе Лиман-Славянск погиб водитель, семья в больнице

Сегодня, 2 июня, на трассе в Лиманском районе Донетчины произошла авария, в результате которой один человек погиб и еще четверо пострадали. Среди травмированных – 5-летний ребенок. Об этом сообщает отдел комуникаций полиции Донецкой области.

Происшествие случилось около 10:40 вблизи поселка Ямполь на трассе Лиман-Славянск.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля «Mazda» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ.

«В салоне автомобиля ВАЗ находилось трое взрослых и один ребенок – все жители Бахмутского района. От полученных травм 45-летний пассажир умер в больнице, его жена и дочь получили серьезные травмы», – говорится в сообщении.

В результате столкновения «Mazda» вылетела в кювет. По данным полиции, 29-летний водитель, житель города Лиман, получил незначительные телесные повреждения, в госпитализации не нуждается.

Сведения по факту ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего») Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.