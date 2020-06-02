Каждый лист – многослоен: В Донецке восстановили поврежденную «Пальму Мерцалова»

В неподконтрольном украинской власти Донецке восстановили поврежденный памятник «Пальма Мерцалова», который установлен на бульваре Пушкина. Об этом сегодня, 2 июня, сообщил глава «администрации» Ворошиловского района города Владислав Латынцев.

«Восстановлением занималась администрация Ворошиловского района, коммунальные службы столицы, а также создатель, кузнец Евгений Ермак. Под его руководством и прошло восстановление», – цитируют Латынцева местные интернет-ресурсы.

Памятник был поврежден 31 мая, неизвестные отломали одну из ветвей пальмы.

По словам Латынцева, пальма изготовлена из дамасской стали и каждый ее лист – многослоен, поэтому в ходе восстановления пришлось преодолеть ряд сложностей как в создании нового элемента, так и в его креплении к основной композиции.

Оригинальная пальма была выкована в конце XIX века из цельного куска стального рельса. Ее авторы – кузнец Юзовского металлургического завода Алексей Мерцалов и молотобоец Филипп Шкарин. Высота композиции – 3,5 метра, вес – 325 килограммов. Оригинал хранится в Горном институте Санкт-Петербурга.

При этом существует четыре копии фигуры: одна – в Киеве, одна – во Львове и две в Донецке – в выставочном центре «Эксподонбасс» и на бульваре Пушкина. Последняя не только выкована из дамасской стали, но и весит значительно больше оригинала – около 500 кг.