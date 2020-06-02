На Луганщине с 3 июня вводят новые ослабления карантина

В Луганской области запланировали новый этап ослаблений карантина. Об этом сегодня, 2 июня, сообщил председатель областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ЛОГА.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которую возглавляет Сергей Гайдай, решила с 3 июня восстановить работу инклюзивного-ресурсных центров и учреждений внешкольного образования области.

«Также при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий с 10 июня должны начать деятельность учреждения культуры. В частности, будут принимать посетителей культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие», – говорится в сообщении.

В то же время откроются учреждения, которые предоставляют услуги питания в помещениях.

По информации Луганской ОГА, в области постепенно начали выходить из карантина дошкольные учреждения. Сейчас открыт 51 детский сад.

Также возобновили работу 19 учреждений профессионального образования, где обучаются 4569 человек. Уже начата практика на базе самих учреждений и предприятий, ее проходят 2745 учеников.

В учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования начали проводиться зачеты и экзамены, консультации по дипломным работам и проч.

Почти завершена организационная работа по проведению внешнего независимого оценивания (ВНО), основная сессия тестирования состоится с 25 июня по 17 июля. Сергей Гайдай дал поручение Департаменту образования и науки облгосадминистрации в ближайшее время подготовить места проведения ВНО для абитуриентов с временно неподконтрольной правительству территории.

Также в области рассматривается вопрос об организации летнего отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений образования.