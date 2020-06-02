Мы – дети галактики: В «ЛНР» установили флаг «республики» на «луне» (Фото)

В «ЛНР» прошел ежегодный творческий конкурс среди школьников «Просторы Вселенной», на который участники представили около 300 работ.

Примечательно, что во многих детских работах, посвященных космосу, используется флаг «ЛНР». Это отмечается как на нынешнем, так и на предыдущих конкурсах «Просторы Вселенной»

В следующем году будет изменено название данного мероприятия. «По результатам мониторинга динамики участия обучающихся и их интересов министерством образования и науки ЛНР запланировано заменить данное конкурсное мероприятие на другое – республиканскую выставку-конкурс "Мы – дети Галактики", в котором будут расширены номинации и возрастные категории участников», – отмечает пресс-служба «министерства».