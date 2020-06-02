Торнадо на Донетчине: В Константиновском районе сорвало крыши

В небе над Константиновским районом несколько дней назад очевидцы наблюдали классическое торнадо клиновидной формы. Председатель Ильиновской объединенной территориальной громады (ОТГ) Александр Маринич сообщил, что пронесшаяся стихия сорвала крыши в одном из хозяйств района, передает «Вільне радіо».

Торнадо сняли на видео и опубликовали в сети местные жители, явление зафиксировал и синоптик Игорь Кибальчич. На видео четко видно, как небо сильно потемнело, сформировалась воронка, и начался сильный ветер с дождем.

«Люди по трассе ехали, которые в "Бащинском" работают, и сняли. Это в Тарасовке (между Константиновкой и Мирноградом) на механическом дворе частного предприятия. Я у руководителя хозяйства был, там снесло на току половину крыши и крышу на складе – ущерб на полмиллиона минимум», – прокомментировал последствия стихии Александр Маринич.

По словам чиновника, в районе столкнулись с торнадо впервые.

«Было у нас такое, завихрения крыши срывали, но это прямо реальное торнадо было! Оно краем задело село. А если бы зашло в село, я даже не знаю, беды наделало бы капитально. Так это было две минуты, а такого успело наделать», – говорит руководитель громады.

По словам Владимира Маринича, владелец хозяйства будет восстанавливать крыши за свой счет.

«Природные катаклизмы – они же под форс-мажор подпадают, даже если бы и застраховано было. Это небедное хозяйство, поэтому они свои проблемы решат», – говорит председатель ОТГ.