Через КПВВ «Станица Луганская» пропустят 350 детей для прохождения ВНО

Через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской разрешат пропустить 350 детей с временно неподконтрольной украинскому правительству территории для прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сегодня, 2 июня, заявил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, сообщает пресс-служба ОГА.

Глава области сегодня встретился с заместителем представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун. В рамках встречи обсуждалась текущая гуманитарная ситуация в Луганской области, в том числе противодействие распространению COVID-19.

Ноэль Калхун рассказала, что для противодействия распространению коронавируса команда УВКБ ООН оказала помощь 18 ФАПам, им передали средства индивидуальной защиты, санитайзеры.

Представитель УВКБ ООН также спросила у главы Луганщины о планах по открытию КПВВ «Станица Луганская».

Сергей Гайдай отметил, что открывать КПВВ, безусловно, необходимо. Однако этот процесс нужно немного отложить в связи с большим количеством зараженных коронавирусом на неподконтрольной территории области.

«Единственным исключением являются 350 детей с неподконтрольной территории, которые будут сдавать у нас ВНО. Детям будет сделан анализ и температурный скрининг», – сказал глава Луганской ОГА.