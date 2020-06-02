Получают хорошую помощь: На Луганщине рассказали о ситуации с детьми-сиротами и усыновлением

В Луганской области проживают свыше 55 тысяч детей, из них детей льготных категорий – около 34 тысячи. Об этом сообщила заместитель председателя Луганской облгосадминистации Екатерина Безгинская.

Она отметила, что наиболее малозащищенная категория – дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. «В прошлом году в интернаты были оформлены 32 ребенка. При этом в прошлом году были усыновлены 39 детей, из них 30 детей усыновили граждане Украины и 9 – иностранцы», – уточнила Безгинская.

Сейчас в регионе на учете на усыновление состоят 348 ребенка:

до 5 лет – 23 ребенка;

до 10 лет – 77;

до 17 лет – 248.

«При этом из 348-ми – 217 деток имеют братьев или сестер, 31 ребенок имеет инвалидность. А кандидатов на усыновление у нас на сегодняшний день 38 человек, из них 36 желают усыновить ребенка возрастом до 5 лет», – рассказала замгубернатора.

Под опекой находятся 1037 детей, из них проживают в семьях близких родственников 956 детей. «В Луганской области охват воспитания таких детей в семьях составляет 88,5%. Больше всего таких положительных примеров у нас в Сватовском и в Марковском районах – здесь семейной формой воспитания охвачено 100% детей. Свыше 97% – это Попаснянский и Белокуракинский районы. Свыше 92% – Рубежное, Новопсковский и Станично-Луганский районы. Здесь такие высокие показатели, потому что службы активно, предметно и точечно занимаются проблемой», – сказала Безгинская.

Сейчас в регионе 299 детей воспитываются в действующих 23 детских домах семейного типа (ДДСТ) и в 79 приемных семьях. «При этом, один ДДСТ и две приемных семьи – это переселенцы из оккупированных территорий. В прошлом году мы создали 2 ДДСТ и 7 приемных семей, в этом году созданы еще два ДДСТ», – продолжила замгубернатора.

«Всем семьям, которые берут на воспитание детей, государство оказывает серьезную помощь. В частности, на каждого ребенка выплачивается социальная помощь, которая сегодня составляет 2 – 2,5 прожиточных минимума в зависимости от возраста ребенка, плюс 30% прожиточного минимума на каждого родителя. А учитывая, что в 2020 году три раза увеличивается прожиточный минимум (с 1 января, с 1 июля и с 1 декабря), то суммы получаются существенные», – отметила чиновница.

Кроме того, дети-сироты и лишенные родительской опеки обеспечиваются жильем. «На квартирном учете у нас стоят 132 ребенка, еще 312 лицам необходимо улучшение жилищных условий. Таким детям жилье приобретается за деньги местных бюджетов, а также за счет государственной. Например, в прошлом году из госбюджета на данные цели мы получили 18 млн грн, что позволило обеспечить компенсацией 51 человека. На сегодня 30 семей уже приобрели жилье, а 21 – в процессе оформления документов, но карантин помешал нам завершить эту работу. А после ослабления карантина мы уже будем работать с субвенцией, которую получим в этом году», – заключила Безгинская.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла законопроект, которым повысила размер социальных пособий на детей:

на детей, над которыми установлена опека или попечительство, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов:

для детей до 6 лет – 4 447,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 5 545 грн;

на детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточных минимумов:

для детей с инвалидностью до 6 лет – 6 226,5 грн;

для детей с инвалидностью от 6 до 18 лет – 7 763 грн.

В 2020 году прожиточный минимум составит: с 1 июля – 2 118 грн; с 1 декабря – 2 189 грн. При этом

для детей до 6 лет: с 1 июля – 1 859 грн; с 1 декабря – 1 921 грн;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля – 2 318 грн; с 1 декабря – 2 395 грн;

для трудоспособных лиц: с 1 июля – 2 197 грн; с 1 декабря – 2 270 грн;

для людей, утративших трудоспособность: с 1 июля – 1 712 грн; с 1 декабря – 1 769 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»