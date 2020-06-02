В Горловке насильник из рядов НВФ «ДНР» безнаказанно убил девушку

В неподконтрольной украинским властям Горловке член незаконных вооруженных формирований «ДНР» изнасиловал и убил местную жительницу. Об этом в своем Telegram-канале написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц»).

По его словам, убийство произошло вечером 1 июня.

«Пьяный, вооруженный боевик 3 омсбр встретил на улице местную жительницу Алену В. и начал приставать к девушке. Испуганная девушка начала убегать от него. Боевик догнал ее возле гаражей, сбил ее с ног и изнасиловал. После совершенного насильник жестоко убил свою жертву и скрылся», – сообщил «Штирлиц».

Он добавил, что убийцу и насильника местная «полиция» искала с 03:00 ночи 2 июня, поиски результатов не дали.

Позже в сети появилось фото подозреваемого в убийстве девушки. В одном из пабликов местные жители написали, что в «МВД ДНР» скрывают от людей личность преступника.

Также оказалось, что указанный Данил Порядин числится в базе военных преступников на сайте «Миротворец». Пл данным сайта, он родился 26 июня 1995 года в Горловке.

В то же время «власти ДНР» отрицают произошедшее.

«На некоторых украинских сайтах появилась информация о том, что 1 июня текущего года в Горловке военнослужащий изнасиловал и убил девушку. Данная публикация, размещенная со ссылкой на офицера ВСУ Анатолия Штирлица, не соответствует действительности», – утверждают в пресс-службе «МВД ДНР».