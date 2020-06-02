Временное пристанище для ребенка: Как на Луганщине создают патронатные семьи

В Луганской области с 2018 года реализуется новая форма семейного устройства детей – патронатная семья. Об этом рассказала заместитель председателя Луганской облгосадминистации Екатерина Безгинская.

«Эта форма вводится, прежде всего, для поддержки семей с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Например, родители заболели, попали в аварию, были осуждены… И вот патронатная семья как раз выход в такой ситуации, т.к. она предполагает временное размещение в ней ребенка, пока его родная семья не преодолеет возникшие трудности. А когда все образуется, то ребенок возвращается в родную семью», – пояснила замгубернатора.

В Луганской области в прошлом году подобрали 5 патронатов-воспитателей:

в Белакуракинском районе было создано 2 патронатные семьи;

по одной семье в Троицком районе и в Троицкой объединенной громаде;

одна семья – в Станично-Луганской районе.

В эти 5 семей были устроены 11 детей.

«Сейчас мы продолжаем подбирать семьи-кандидаты на патронат. У нас уже есть три такие территории – город Лисичанск, Новопсковская и Беловодская объединенные территориальные громады. Как только будет ослаблен карантин, все новые кандидаты пройдут обучение, и мы им передадим на воспитание детей», – отметила Безгинская.

К кандидатам предъявляются те же требования, что и при создании приемной семьи, детского дома семейного типа. «По факту требование одно – это должна быть хорошая здоровая семья. Это как физическое здоровье, так и духовное – чтобы у родителей было любящее сердце. Также должно быть определенное материальное обеспечение, то же жилье», – рассказала чиновница.

Она отметила, что сейчас в Луганской области на учете состоят 295 детей из семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. «Из них 234 – это дети, чьи родители уклоняются от выполнения родительский обязанностей вообще. То есть это такое социальное сиротство», – уточнила замгубернатора.

«Патронатная семья – временная мера, но очень необходимая. Эта форма очень хорошо себя зарекомендовала. Поэтому мы ходим создать патронатные семьи в каждом районе и городе», – заключила Безгинская.

Патронатные семьи также получают материальную помощь от государства, которая выделяется на воспитываемого в ней ребенка.