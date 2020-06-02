В Кремле не исключают участие жителей неподконтрольного Донбасса в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность голосования по поправкам в Конституцию РФ получивших российские паспорта жителей неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса. Об этом сообщают российские СМИ.

«Там [в Л-ДНР] действительно проживает много российских граждан. Вопрос нужно адресовать в ЦИК. Они занимаются вопросом организации голосования для граждан», – ответил Песков на вопрос украинского журналиста.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин определил новую дату голосования по внесению изменений в Конституцию РФ – 1 июля 2020 года. «Власти Л-ДНР» заявили, что планируют организовать участие жителей, которые получили российские паспорта, в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию.