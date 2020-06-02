Чистенько: На Луганщину прибыл первый «посткарантинний» поезд (Фото)

На Луганщину сегодня, 2 июня, прибыл первый «посткарантинний» поезд сообщением Киев – Лисичанск. Вечером он поедет обратно – в столицу. До карантина из региона поезда кроме Киева, ходили также в Харьков, Одессу, Львов. Сейчас о возобновлении движения по этим направлениям речь пока не идет, передает «Громадське радіо».

Поезд «Киев – Лисичанск» прибыл на перрон в 10:40. После трехмесячного карантина это первые 10 вагонов, которые привезли людей на Луганщину.

Раиса Болтова встречала из столицы правнука. Отмечает, что билеты очень дорогие. «На взрослого 650 грн стоит билет на этот поезд. А на ребенка – 485 грн. Правнук приедет в гости на 2 месяца. Я сама из села Боровское, здесь, рядом с Северодонецком. Так что он будет в селе на свежем воздухе. У меня сад, дом свой, деревья, клубника. Будем оздоравливать мальчика», – говорит пенсионерка.

Раиса Болтова

12-летний Герман приехал сам. Мама осталась в Киеве. Парень признается, что путешествие понравилось, тем более, что это первый раз, когда он ехал в купе, а не в плацкарте.

«В туалете есть антисептики, мыло и вода. Если продолжат карантин, то вообще будет смешно, если останусь у бабушки жить», – рассказал парень.

Герман с прабабушкой

Пассажирка этого же поезда Екатерина отмечает, что сейчас из-за карантина в одном купе может ехать только два человека.

«Чистенько, аккуратненько, продавали только по два места в купе. Проводник у нас был хороший. В туалете все чистенько. Дезинфекторы стояли. Туалетная бумага была. Ну, а биотуалеты же давно уже в этом поезде. Поэтому это уже не новинка, но все было хорошо. Нет претензий. Как мне кажется, выдержали карантинные мероприятия», – делится женщина.

Билетов на этот поезд уже нет до 8 июня.

Машинист поезда Михаил Микитенко рад, что наконец вышел на работу, за первую отработанную смену даже не устал. «Наоборот легче стало. Меньше пассажирских поездов, никто друг другу не мешает. Едешь себе. Все хорошо», – говорит он.

Михаил Микитенко

Через 10 минут поезд поехал в депо на дезинфекцию. Уже в 20:30 будет принимать пассажиров, направляющихся в столицу.

Также на Луганщине начали ходить два дизеля сообщением Сватово – Попасная. На нем люди смогут доехать из одного уголка региона в другой.