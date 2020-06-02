В МИД РФ не подтвердили встречу министров Нормандского формата

В Москве пока не получали информацию о запланированном на ближайшее время разговоре министров иностранных дел стран «нормандской четверки», о котором ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в МИД РФ, передает российский ТАСС.

«Такой информации (о новом разговоре глав МИД страны "нормандской четверки") – нет», – уточнили в МИД.

Напомним, сегодня, 2 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом заявил, что вскоре состоится разговор в Нормандском формате на уровне глав МИД. По его словам, планируется обсуждение решений, которые «могут принести мир на Донбасс».