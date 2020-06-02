В Мариуполе выздоровели уже больше 70% больных коронавирусом

В Мариуполе зарегистрированы 102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Со вчерашних суток новых случаев не выявлено. Об этом сегодня, 2 июня, сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Более 70%, а именно 72 пациента, уже выздоровели, 1 случай в городе, к сожалению, летальный. На лечении находятся 36 человек. В том числе 34 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, с подозрением на коронавирус – 2 человека», – рассказала Сухова.

Состояние пациентов удовлетворительное, отмечается положительная динамика.

«На лабораторные исследования отправлены 362 пробы. Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за 80 лицами, контактировавшими с пациентами с подозрением и больными COVID-19, и 40 жителями, которые прибыли из-за границы. Все они находятся на самоизоляции, под контролем семейных врачей», – заключила заместитель мэра.

Напомним, ранее сообщалось, что областная больница интенсивного лечения в Мариуполе возобновила работу после карантина, который был установлен в апреле.