Обсуждают 6-й год: Дети со статусом пострадавших в результате вооруженного конфликта до сих пор не имеют льгот

В Украине до сих пор не принят законопроект, который бы обеспечил льготами детей, которые имеют статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Об этом сообщила заместитель председателя Луганской облгосадминистации Екатерина Безгинская.

«Шестой год идет обсуждение законопроекта, чтобы защитить эту категорию детей. Однако процесс очень трудно проходит. На этой неделе мы опять обсуждали законопроект на профильном комитете Верховной Рады. На сегодняшний день есть только постановление Кабинета министров, на основании которого мы можем предоставлять этот статус детям. Но льготы этим постановлением не предусмотрены», – рассказала она.

Безгинская акцентировала, что данным детям нужна как психологическая реабилитация, так и предоставление гуманитарной и материальной помощи. Сейчас такие дети, в частности, в Луганской области получают компенсацию как внутренне перемещенные лица, но это суммы не большие. «Все, чем мы можем помочь на местном уровне (оформление документов, прохождение реабилитации), мы этим детям помогаем», – сказала она.

«Но мы надеемся, что законопроект примут, и тогда эти дети получат полноценный статус с соответствующими льготами», – подчеркнула замгубернатора.

Она напомнила, что в службы по делам детей Луганской области обратились за получением такого статуса 20 284 человека, из них получили статус:

19 715 детей по фактам психологического насилия в связи с проживанием / пребыванием в условиях военных действий, вооруженного конфликта;

7 детей в связи с ранением, контузией, увечьем.

«291 ребенку было отказано в присвоении этого статуса. Это дети, которые проживали в Сватово. И 362 дела еще находятся на рассмотрении», – дополнила чиновница.

Больше всего заявок поступило из районов, которые находятся на линии разграничения – Попаснянский, Новоайдарский, Станично-Луганский районы, а также из городов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»