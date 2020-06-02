Фонд Рината Ахметова и Минсоц запускают обучающий видеокурс для кандидатов в усыновители

Фонд Рината Ахметова и Министерство социальной политики Украины объединяют усилия для популяризации и активизации национального усыновления и развития семейных форм воспитания. Соответствующий Меморандум о сотрудничестве подписан в Киеве сегодня, 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Первым совместным проектом станет видеокурс «Готовимся взять ребенка». Это серия видеоуроков с ответами на вопросы, которые чаще всего волнуют кандидатов в усыновители.

«Каждый человек, желающий взять в семью ребенка из детского дома, обязан пройти обучающие курсы. Сегодня из-за эпидемии коронавируса все программы для потенциальных усыновителей приостановлены. Прекращены и процессы оформления детей из интернатов в новые семьи. Поэтому Фонд Рината Ахметова запускает обучающий видеокурс «Готовимся взять ребенка», чтобы приблизить момент оформления детей в семьи. Видеокурс будет полезен и после карантина. Он станет энциклопедией усыновителей, ответит на все их вопросы», – сказала директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Обучающий видеокурс «Готовимся взять ребенка» систематизирует и финализирует наработки программы «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!» За время существования программа стала лидером национального усыновления, изменила отношение общества к проблеме сиротства и сделала табуированную тему усыновления трендом. А главное – помогла найти новые семьи для порядка 10 000 ребят. Прорыв обеспечил портал «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!» с анкетами мальчиков и девочек, которые остро нуждались в родителях. Сайт стал мостиком между усыновителями и детьми из детских домов. В нынешнем году портал отмечает свое 10-летие.

«Инициатива, которую предлагает Фонд, для нас очень важна. Нам нужно создать такие условия, чтобы каждый ребенок рос в семье. Самое главное – тренинговые программы для потенциальных кандидатов в усыновители. Потому что очень важно, чтобы те люди, которые будут брать ребенка в семью, были подготовлены морально, психологически. Я считаю, что все, у кого большое сердце, должны делиться добротой и сочувствием. У Фонда – огромный и доказанный опыт. Спасибо вам за вашу миссию», – отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

Видеокурс «Готовимся взять ребенка» будет разработан в тесной координации с Минсоцполитики. Каждый урок будет дополнен счастливой историей усыновления или опеки, практическими советами психологов и экспертов, статистической инфографикой.

Уроки будут размещены на веб-ресурсах Минсоцполитики на сайте, Facebook странице, а также на портале «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!», на странице Фонда в Facebook, а также Instagram и YouTube канале.

Презентация обучающего видеокурса «Готовимся взять ребенка» состоится в июне.