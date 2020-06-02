Украина настаивает на скорейшем выполнении договоренностей саммита «нормандской четверки» в Париже

Украина продолжает настаивать на скорейшем выполнении договоренностей декабрьского саммита «нормандской четверки» для разблокирования возможности проведения следующего саммита лидеров государств в Берлине. Об этом сегодня, 2 июня, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в рамках рабочего визита в Германию, передает пресс-служба главы государства.

Андрей Ермак провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Хекером, в которой также приняли участие замглавы ОПУ Игорь Жовква, советник президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.

«Два раунда взаимного освобождения удерживаемых лиц по согласованной формуле "все определенные на всех определенных", успешно проведенные после Парижского саммита лидеров государств – участников Нормандского формата, – положительные примеры того, как эти соглашения могут быть реализованы. Но для разблокирования дальнейших взаимных освобождений представители Международного комитета Красного Креста должны получить доступ к лицам, незаконно удерживаемым в ОРДЛО, а также в Крыму и Российской Федерации», – сказал Андрей Ермак.

Кроме того, глава Офиса президента отметил важность прекращения обстрелов как базового условия для продвижения мирного процесса.

Также он подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на поддержку Германией евроинтеграционных устремлений Украины во время предстоящего председательства ФРГ в Совете ЕС с 1 июля.