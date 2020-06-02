Проблемный город – Лисичанск: На Луганщине увеличилось количество случаев домашнего насилия над детьми

В Луганской области за последние годы увеличились случаи домашнего насилия над детьми. Наиболее проблемный в этом плане город Лисичанск. Об этом сообщила заместитель председателя Луганской облгосадминистации Екатерина Безгинская.

«За предыдущие годы у нас был один случай домашнего насилия над ребенком, а на сегодняшний день – из уже 16. То есть эта печальная статистика растет», – сказала она.

В течение 2019 года в связи с домашним насилием на профилактический учет в регионе взяли 81 ребенка. Из них 32 – из-за физического насилия, 44 – психологического, 2 – сексуального, 2 – экономического насилия.

«И наибольшее количество детей, на которых было направлено физическое и психологическое насилие, у нас в Лисичанске – 28 и 16 детей соответственно. Дело в том, что это депрессивный город, здесь нет работы для семей. Именно в Лисичанске у нас больше всего семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации», – рассказала Безгинская.

Она отметила, что каждый случай насилия точечно изучается на заседании комиссии ЛугОГА по вопросам защиты детей. Потом в зависимости от того, какая нужна помощь и социальное сопровождение, к решению проблемы присоединяются все необходимые службы и ведомства. В отношении виновных открываются уголовные дела, потерпевшим предоставляется необходимая помощь, психологическая реабилитация. «Дети могут изыматься из семей на период, пока мы в ней не улучшим ситуацию. Если невозможно оставить ребенка в семье, то ему присваивается статус и ребенок направляется или в интернат, или в приемные семьи и т.д.», – дополнила замгубернатора.

В период карантина увеличился объем работы социальных служб по вопросам детей для предотвращения негативных случаев. «Например, в 2020 году у нас было охвачено 8 тыс. семей, в которых воспитывается 11 тыс. детей. И в условиях карантина уделялось особое внимание детям, которые вернулись в семьи или к близким родственникам из интернатных учреждений – это примерно 1,5 тыс. детей. Все эти семьи были охвачены нашими рейдами, мы мониторили ситуацию», – заключила Безгинская.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»