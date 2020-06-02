Нацбанк вводит в обращение самую большую монету-гривну

3 июня Национальный банк Украины (НБУ) введет в обращение монеты номиналом 10 грн, которые постепенно заменят соответствующие банкноты. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Введение в оборот 10-гривневых монет завершит процесс оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны, которой длится с 2014 года.

В итоге, останется всего 12 номиналов гривны:

6 монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 грн);

6 банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн).

В НБУ отметили, что такое соотношение соответствует практике ведущих центральных банков (Канады, Великобритании, Австралии, Дании, Венгрии, Чехии, Японии).

«С учетом срока службы монет замена банкнот низких номиналов на соответствующие номиналы монет позволит государству сэкономить около 1 млрд грн. Ведь продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот низких номиналов. Монеты обращаются около 20-25 лет. Зато банкноты номиналом 10 грн могут обращаться в среднем 1-2 года», – добавили в банке.

С 3 июня монеты номиналом 10 грн станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках.

На первом этапе НБУ планирует ввести в обращение более 5 млн штук таких момент.

«Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 гривен в оборотные монеты этого номинала. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и предварительным банкнотами этого номинала», – подчеркнули в НБУ.

Новая монета номиналом 10 грн изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Ее диаметр – 23,5 мм, таким образом она будет больше монет номиналом 1, 2 и 5 грн.

На реверсе новой монеты изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.