В «ДНР»: Выпускников школ отправляют в Россию на сдачу ЕГЭ

Выпускники школ из «Л-ДНР», которые планируют продолжать образование в России, должны сдать российский Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Но для этого им нужно ехать в Ростовскую область, где с 3 по 8 августа будет организована сессия ЕГЭ для детей из «Л-ДНР». Точные города, где будет проходить мероприятие, пока не называются.

Как отмечает пресс-служба «минобразования ДНР», в «республике» на сегодняшний день для сдачи ЕГЭ зарегистрировались 348 выпускников.

Отметим, что Единый государственный экзамен – форма государственной итоговой аттестации в России по образовательным программам среднего общего образования (аналог украинского Внешнего независимого оценивания). При этом именно для российских выпускников 11 классов основной период сдачи ЕГЭ начнется с 29 июня.