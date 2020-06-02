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В «ДНР»: Выпускников школ отправляют в Россию на сдачу ЕГЭ

02.06.20 22:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Выпускники школ из «Л-ДНР», которые планируют продолжать образование в России, должны сдать российский Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Но для этого им нужно ехать в Ростовскую область, где с 3 по 8 августа будет организована сессия ЕГЭ для детей из «Л-ДНР». Точные города, где будет проходить мероприятие, пока не называются.

Как отмечает пресс-служба «минобразования ДНР», в «республике» на сегодняшний день для сдачи ЕГЭ зарегистрировались 348 выпускников.

Отметим, что Единый государственный экзамен – форма государственной итоговой аттестации в России по образовательным программам среднего общего образования (аналог украинского Внешнего независимого оценивания). При этом именно для российских выпускников 11 классов основной период сдачи ЕГЭ начнется с 29 июня.

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