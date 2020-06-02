Один пациент скончался: В Славянске – три новых случая COVID-19 (Карта по Донетчине)

Сегодня, 2 июня, в Славянске (Донецкая обл.) подтверждены 3 новых случая COVID-19. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Один из них – летальный: умер 65-летний мужчина. Первые признаки острой респираторной болезни у него появились в конце мая, была диагностирована пневмония. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на лечение, состояние здоровья ухудшалось. 2 июня была констатирована смерть», – отметил губернатор.

Состояние двух других больных в Славянске (50-летнего мужчины и 67-летней женщины) врачи оценивают как удовлетворительное.

Всего с начала карантина на Донетчине подтверждены 166 случаев СOVID-19, из них 5 пациентов скончались.

«5 пациентов в Донецкой области в течение этих суток получили второй отрицательный тест на наличие вируса: 4 мариупольцев и житель Покровска», – добавил Кириленко.

Таким образом, на сегодняшний день выздоровели 103 человека:

71 –в Мариуполе;

8 – в Бахмуте;

по 4 – Константиновке и Мангушском районе;

по 2 – в Славянске, Краматорске и Никольском районе;

по одному – в городах Белозерское, Мирноград, Дружковка, Николаевка, Торецк, Святогорск, Покровск, а также в Покровском, Волновахском и Константиновском районах.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 2 июня в Украине коронавирусом заболели 24 340 человек (10 078 пациентов выздоровели, 727 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 47 случая СOVID-19 (40 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 553 случая заболевания коронавирусом (выздоровели – 144 человека, летальных случаев – 20). В «ЛНР» – 419 заболевших (выздоровел 321 человек, летальных случаев – 6).