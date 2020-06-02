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В ДонОГА сообщили, сколько детей приедут сдавать ВНО с неподконтрольного Донбасса

02.06.20 23:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области для прохождения Внешнего независимого оценивания (ВНО) зарегистрировано 16 250 участников, в том числе 780 (5%) – с неподконтрольных территорий. Об этом сообщили в Донецкой облгосадминистрации.

Регистрация на дополнительную сессию ВНО продолжается и завершится 9 июня.

Определены 11 базовых городов-округов проведения ВНО, в которых будет 72 пункта тестирования:

  • Бахмут;
  • Волноваха;
  • Доброполье;
  • Константиновка;
  • Краматорск;
  • Курахово;
  • Мариуполь;
  • Покровск;
  • Селидово;
  • Славянск;
  • Торецк (в данном прифронтовом городе ВНО будет проводиться по согласованию с Украинским центром оценивания качества образования).

Министерством здравоохранения утверждены рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при проведении ВНО.

Также в ДонОГА напомнили, что Постановлением КМУ № 424 от 29 мая от обсервации и самоизоляции освобождены выпускники школ с неподконтрольного Донбасса, которые пересекают линию разграничения для прохождения ВНО. Такие правила применяются и к лицам, которые сопровождают ребенка.

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