Вспышка COVID-19 на Донетчине: Госпитализированы 6 человек из Славянска

6 человек с подозрением на COVID-19 из Славянска госпитализировали в Константиновскую инфекционную больницу.

Как рассказала главный врач инфекционной больницы Надежда Шейченко, у 2-х человек коронавирус лабораторно подтвердили, результаты анализов остальных 4-х ждут.

На сайте Славянского городского совета 2 июня появилось сообщение о вспышке коронавирусной инфекции в городе. Областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение запретить работу спортивных центров и фитнес-залов, а также детских садов.

«За трое суток подтвержден COVID-19 у 3-х жителей города. С подозрением госпитализированы в инфекционное отделение 4 человека. В связи с этим областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение, запрещающее на неопределенное время работу заведений физкультуры и спорта, фитнес-центров; занятия в группах до 10 человек в учебных заведениях», – говорится в сообщении горсовета.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»