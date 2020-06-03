Было все равно, в какой город переезжать: Переселенец из Донецка рассказал, как устроился в Киеве (Фото)

До начала войны Тимофей жил и работал в Донецке. И планировал продолжать работу. Где сегодня живет и чем занимается переселенец из нынче неподконтрольного украинским властям Донецка, он рассказал порталу «Від себе».

По словам Тимофея, в Донецке он был наемным юристом в одной компании, а в планах было создание своего информационного агентства и возрождение молодежного журнала.

«В Киев как-то само получилось переселиться. Город как-то тепло принял в свои объятия, прежде всего, из-за друзей, которые оказались настоящими. Специально в Киев переселяться не планировал. Были и другие варианты, даже за границу. Когда украинские военные спросили на блокпосту: «Куда?», я ответил: «Не куда, а откуда». Абсолютно было все равно, в какой город переезжать...», – делится переселенец.

Перед тем как устроиться в Киеве, мужчина временно снимал квартиру или жил у друзей не только в столице, но и в Краматорске, Харькове, Днепре. В Киев окончательно переехал, уже будучи на службе – Тимофей был участником антитеррористической операции на Донбассе.

Дончанин рассказывает о дискриминации переселенцев со стороны государства. «Мать оформила справку вынужденного переселенца. И вот ее постоянно проверяли и проверяли, живет она по указанному адресу или нет. Постоянно проблемы случались с невыплатой пенсии и задержкой переселенческих социальных выплат. Но благодаря тому, что мы живем вместе, эти задержки роли особой в нашей жизни не играют… Я справку переселенца на себя не оформлял принципиально. И не получал переселенческие выплаты», – говорит Тимофей.

По его словам, друзья в разговорах иногда шутят, что он, мол, донецкий. «Я отвечаю им, что все еще страшнее – я енакиевский. Сейчас работаю юристом. Это позволяет мне выживать, оплачивать счета, не чувствовать себя бедным донецким переселенцем. Фронту я, как волонтер-поставщик ресурсов для украинской армии, помогаю», – рассказывает мужчина.

«В Киеве я чувствую себя своим. Чувствую себя даже не киевлянином, а оболонским (Оболонь – район Киева, – ред.)… Планирую после войны построить домик в лесу или у моря и там уже доживать свой век. Или купить – за год-два можно собрать нужную сумму. Были сначала мысли сделать это в Карпатах, но рассматриваю и другие варианты: Переяслав, Канев. Там леса, шевченковские места, река красивая», – делится планами Тимофей.