В ОБСЕ сообщили об обстреле беспилотника Миссии над участком разведения

По оценке Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, в направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Миссии малого радиуса действия, пролетавшего над участком разведения в районе Петровского (Донецкая обл.) и возле него, стреляли из стрелкового оружия. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 2 июня.

«Во время управления полетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия, о котором было уведомлено заранее, над участком разведения в районе Петровского и возле него, члены патруля Миссии слышали 6 очередей и 3 выстрела из стрелкового оружия на расстоянии приблизительно 1,1 км к югу, когда БПЛА пролетал над населенным пунктом ориентировочно в 1,1 км к юго-юговостоку. Примерно через 13 минут наблюдатели слышали 50 очередей из стрелкового оружия на расстоянии около 1,3 км к юго-западу, когда БПЛА пролетал над участком разведения в районе Петровского ориентировочно в 1,4 км к юго-юго-западу», – говорится в отчете.

В документе также отмечается, что по оценке СММ ОБСЕ, в обоих случаях огонь из стрелкового оружия велся в направлении БПЛА.

«Команда Миссии благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район», – резюмировали в ОБСЕ.