К воде не подойти: Жительница Донецка поделилась новыми кадрами (Фото)

Жительница неподконтрольного украинским властям Донецка Евгения Карпачева прогулялась в центре города после дождя. Запечатленные кадры она опубликовала на своей странице в Facebook.

Дончанка прошлась по центру города. «Начали расцветать розы, а на улице то ливень, то солнышко, то просто дождик с сильным ветром. Если бы не буйство зелени и распускающиеся розы, можно было бы принять погоду за осеннюю», – написала она.

Также жительница Донецка прошлась по пр. Мира, к реке Кальмиус, до Калининского района. «У Кальмиуса все заросло, один только вид на мост и город остался, жаль, место хорошее, но к воде не подойти...», – отметила фотограф.