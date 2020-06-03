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К воде не подойти: Жительница Донецка поделилась новыми кадрами (Фото)

03.06.20 08:59
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

Жительница неподконтрольного украинским властям Донецка Евгения Карпачева прогулялась в центре города после дождя. Запечатленные кадры она опубликовала на своей странице в Facebook.

Дончанка прошлась по центру города. «Начали расцветать розы, а на улице то ливень, то солнышко, то просто дождик с сильным ветром. Если бы не буйство зелени и распускающиеся розы, можно было бы принять погоду за осеннюю», – написала она.

Также жительница Донецка прошлась по пр. Мира, к реке Кальмиус, до Калининского района. «У Кальмиуса все заросло, один только вид на мост и город остался, жаль, место хорошее, но к воде не подойти...», – отметила фотограф.

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