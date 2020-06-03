На пожаре в Донецке погиб ребенок

В неподконтрольном украинским властям Донецке во время пожара погиб ребенок.

Сегодня, 3 июня, пресс-центр «МЧС ДНР» сообщает о социально-значимом пожаре, который произошел 2 июня в одноэтажном жилом доме на 4 хозяина. Дом находится по ул. Шахтной в Пролетарском районе Донецка.

«В результате пожара погиб ребенок 2010 года рождения, один человек пострадал: мужчина 1978 года рождения. Пострадавший от госпитализации отказался. В ходе пожара мужчина 1978 года рождения спас ребенка 2019 года рождения – вынес на свежий воздух. Огнем уничтожены кровля и перекрытие пристройки к квартире № 3 на площади 48 кв. м, мебель и вещи, бывшие в употреблении. Повреждена кровля над квартирой № 3 на площади 8 кв. м, лакокрасочное покрытие и две фары легкового автомобиля», – сообщают в «ДНР».

Там добавляют, что причина пожара устанавливается, а для его ликвидации привлекались 4 единицы техники и 19 сотрудников «МЧС».