За сутки в Украине COVID-19 заболели 483 человека

За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели 483 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 июня, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 483 человека. Из них 44 ребенка, а также 103 медработника. Были госпитализированы 152 человека. Зафиксированы 8 летальных случаев. При этом выздоровели 362 человека. В целом за все время пандемии в Украине заболели 24823 человека. Из них 1791 ребенок и 4785 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 10440 человек. А летальных случаев 735», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также проинформировал, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы во Львовской (96), Ровенской (50) областях и г. Киеве (62).

Отметим, что по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 166 случаев заболевания COVID-19, в Луганской – 49.