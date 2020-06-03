Сводка из зоны ООС за 2 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ один воин Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Старогнатовки – из артиллерийских систем калибром 152 мм и минометов калибром 82 мм;

неподалеку Павлополя – из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также противник применял неуправляемые ракетные снаряды и стрелковое оружие;

у Богдановки – из минометов калибром 82 мм, а рядом с Марьинкой – из снайперского оружия;

у Водяного – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» по Объединенным силам у Майорска, Новозвановки и хутора Вольный (Золотое-4) НВФ вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные за минувшие сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня. Применялось стрелковое оружие, в том числе снайперское, а также миномет калибром 82 мм (была выпущена одна мина). Обстрелам на донецком направлении подвергся район прилегающего к Ясиноватой села Яковлевка и поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка, а также окрестности села Петровское – на мариупольском направлении».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.