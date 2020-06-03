В «ЛНР» еще один человек умер от COVID-19

В «ЛНР» зарегистрирована очередная смерть от COVID-19. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Согласно проведенным 2 июня исследованиям, не выявлен ни один новый случай заболевания COVID-19… Зарегистрирован 1 летальный случай», – утверждают в «республике».

Всего по состоянию на 9:00 3 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 419:

выписаны – 337 человек,

летальных случаев – 7.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 июня в Украине коронавирусом заболели 24 823 человека (10 440 пациентов выздоровели, 735 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 166 случаев заболевания(103 человека выздоровели, летальных случаев – 5), Луганской области – 49 случаев СOVID-19 (41 человек выздоровел, летальных случаев – 0).

В «ДНР» (на 2 июня) – 553 случая заболевания коронавирусом (выздоровели – 144 человека, летальных случаев – 20).