В ВСУ зарегистрированы 10 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 10 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«В учреждениях здравоохранения находятся два человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение. 8 человек (Киевская область – 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Запорожская – 2 военнослужащих, Житомирская – 1 военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», – рассказали военные медики.

Всего, по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня в ВСУ COVID-19 болеют 124 человека. За время пандемии выздоровели 125 человек, летальных случаев – 4. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 416 человек. У 127 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.