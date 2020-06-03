На Луганщине госпитализировали супругов из Новопскова: Подтвержден коронавирус (Карта)

За последние сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 2 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Заболели супруги из Новопскова. Эпидемиологическое расследование и поиски источника инфекции по этим случаям продолжаются. Больные госпитализированы в инфекционное отделение Старобельского РТМО.

Всего по области обработаны 409 подозрительных случаев, в 49 случаях подтверждено инфицирование COVID-19, при этом 41 пациент выздоровел, летальных случаев нет.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 июня в Украине коронавирусом заболели 24 823 человека (10 440 пациентов выздоровели, 735 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 166 случаев заболевания(103 человека выздоровели, летальных случаев – 5).

В «ДНР» (на 2 июня) – 553 случая заболевания коронавирусом (выздоровели – 144 человека, летальных случаев – 20). В «ЛНР» – 419 случаев, (выздоровели – 337 человека, летальных случаев – 7).