Инфаркт на дороге и ДТП: В соцсетях сообщают о происшествиях в Донецке (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошли 2 ДТП, кроме того, мужчине стало плохо во время перехода проезжей части – позже он умер. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, 2 июня произошла авария на пересечении ул. Артема и пр. Титова: столкнулись 2 автомобиля, обошлось без пострадавших.

В тот же день дончане в местном паблике сообщили о том, что в районе Крытого рынка авто насмерть сбило пешехода на пешеходном переходе. Позже выяснилось, что мужчину не сбили – он упал прямо на дороге, у него случился инфаркт. Помощь пострадавшему пытались оказать прохожие. Медики «скорой» прибыли на место через 24 минуты после вызова, они начали реанимационные мероприятия – однако безуспешно, мужчина умер.

Сегодня, 3 июня, очевидцы сообщают о ДТП в районе шахты «Лидиевка»: водитель автомобиля «Жигули» не справился с управлением и влетел в «КамАЗ», попутно зацепив «Ланос». О пострадавших не сообщается.