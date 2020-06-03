Продам и куплю Ferrari: В Донецке обсуждают цены на малину (Фото)

Жители неподконтрольного украинским властям Донецка обсуждают цены на малину.

В местном паблике в соцсетях дончанин опубликовал фото с ценником из продуктового магазина «Ням-ням»: малина в нем стоит 3350 руб. (1457 грн по местному курсу на 3.06.2020) за 1 кг.

Информацию жители города восприняли неоднозначно.

«Когда там моя малина поспеет? Продам и куплю Ferrari… Ну с имбирем уже был такой ход, помните, торговцы, чем закончилось? Хороших вам продаж… Дешевле красной икрой питаться... Наверно, от коронавируса лечит, другое, с такими ценами, на ум не приходит… Они что, с другой планеты везут… Наверное, наш Донецк – город олигархов...», – делятся возмущениями дончане.

При этом у иных дончан цена не вызывает возмущения. «Это же не продукты первой необходимости... К чему этот пост? Возмущений, как будто это хлеб или продукты первой необходимости… А что не так? Нормальная цена для малины в данное время», – пишут люди.

Также отмечается, что голубика, которую не выращивают в Донецке, стоит дешевле – 1750 руб. (761 грн) за кг. Кроме того, жители города пишут о высоких ценах на яблоки. Дончанин Игорь рассказывает, что в «Молоке» яблоки продают по 190 руб. (83 грн) за килограмм.

Дончанка Марина его слова подкрепляет фотографией, где указана цена яблок – 165-192 руб. (72-83 грн) за 1 кг.