На Донетчине полиции сдался еще один участник НВФ

На Донетчине полиции сдался житель Мирнограда (Донецкая обл.), который в 2016 году работал инспектором охраны КПП исправительной колонии в неподконтрольной украинским властям Макеевке. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что 1 июня в Мирноградское отделение полиции обратился 35-летний мужчина, который рассказал, что 4 года назад состоял в рядах незаконных вооруженных формирований (НВФ).

«В середине сентября 2016 года мужчина отправился в г. Макеевку к своему товарищу, который устроил его там на работу в Макеевской исправительной колонии №32. Новому охраннику выдали военную форму и автоматическое оружие и назначили на должность инспектора охраны КПП. Там он пропускал и проверял автотранспорт, который пересекал пункт. За работу мужчине обещали платить 3-4 тыс. российских рублей, однако денег "новобранец" так и не получил», – рассказали в полиции.

Через месяц «службы» мужчина сдал оружие и вернулся в родной город. Опасаясь уголовной ответственности, все это время вел скрытый образ жизни.

«Узнав из средств массовой информации о гарантированной законом возможности освобождения от уголовной ответственности, мужчина решил избавиться от "бремени из прошлого" и добровольно пришел в полицию», – сообщили в пресс-службе.

По факту участия мужчины в НВФ проводится проверка. Мужчина согласился сотрудничать со следствием. Он получит шанс на освобождение от наказания, если будет установлено, что он не совершал тяжких преступлений.

В полици также напомнили, что согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины участники незаконных вооруженных формирований, которые добровольно вышли из них и уведомили об этом органы государственной власти, освобождаются от уголовной ответственности.