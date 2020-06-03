Так и не решен один вопрос, – Климкин о переговорах по Донбассу в Берлине

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что результаты берлинских переговоров с участием главы МИД Украины и других украинских переговорщиков с немецкой стороной будут видны в ближайшее время. Однако остался не решен вопрос паспортизации Донбасса. Об этом Климкин сказал в эфире телеканала «Украина 24», пишет «Сегодня».

«Этот визит (украинской делегации в Германию, – ред.) должен был состояться давно, еще до карантина. Тут две вещи: координация и возобновление доверия. Поскольку наши партнеры узнают что-то из прессы, например, о планах создания так называемого Консультативного совета, их это нервирует, и доверию это не способствует. Результаты мы увидим в ближайшее время. Если удастся просто хорошо поговорить о совместной стратегии, анализе сценариев, реакции на возможные действия России – это можно считать достигнутым результатом», – сказал экс-министр.

В то же время Климкин считает, что Киев мог бы пойти на компромиссы по Донбассу, но на приемлемых для нас условиях, что поможет освобождению территорий.

«России сейчас нужно симулировать видимость прямого диалога по Донбассу, чтобы смягчить санкции. Компромисс нужен, но он должен быть таким, чтобы привел к освобождению Донбасса, а не в рамках российского нарратива. Россия, делая масштабную паспортизацию, классически находится в нарративе войны, причем не только военном, а вообще по уничтожению Украины, это вопросы существования. Мы по результатам визита не услышали о решении вопроса паспортизации. Без него шаги вперед невозможны», – подчеркнул дипломат.

Мир в Украине сегодня возможен только в случае полного освобождения неподконтрольных территорий. Экс-глава МИДа уверен, что перемирие возможно, но и Западу стоит увеличить свое присутствие на оккупированном Донбассе и на линии соприкосновения.

«Такие опции сегодня обсуждались. На самом деле вопрос не в нас и даже не в Кремле, а в Ново-Огарево (резиденция президента РФ Владимира Путина, – ред.)», – резюмировал Климкин.