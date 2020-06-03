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В Киеве задержали на многотысячных «откатах» чиновника Минобразования (Фото)

03.06.20 11:59
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

В Киеве контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили чиновника Директората науки Министерства образования и науки Украины на получении «откатов» за принятие решений по финансированию научно-исследовательских конструкторских работ, в том числе в области оборонно-промышленного комплекса. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 10% от суммы, выделенной на государственный оборонный заказ в интересах Министерства обороны Украины. Разработка касалась военных защитных технологий», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника в Шевченковском районе столицы, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении 5 тыс. долл. и 165 тыс. грн от директора одного из оборонно-промышленных предприятий Киевской области.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Принимается решение об избрании чиновнику меры пресечения.

Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

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