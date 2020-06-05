Застрявший в прошлом: В Горловке показали парк имени Горького (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки Олег побывал в Парке культуры и отдыха им. Горького.

За парком ухаживают – нет мусора на дорожках, металлические конструкции, скамейки, урны окрашены, у памятников на клумбах высажены цветы. Кусты в зоне с аттракционами подстрижены ровно.

Асфальтовое покрытие много лет не ремонтировалось, и на дорожках – трещины в асфальте, многочисленные ямы. Фонтаны не работают.

Людей в парке немного: пара человек у билетной кассы, несколько детей катаются на аттракционах, также несколько человек гуляют по парку и отдыхают на скамейках.

Парк занимает обширную территорию, в нем много широких аллей, по обочинам которых в это время года – масса сочной яркой зелени. Есть и не заасфальтированные тропинки между деревьев.