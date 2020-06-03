В Покровске планируют создать базу для спортивных единоборств

В Покровске (Донецкая обл.) планируют создать базу для спортивных единоборств. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба управления физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации.

Возможным местом размещения спорткомплекса рассматривается территория поселка динасового завода по ул. Степана Бовкуна, вблизи СК «Металлург». Для реализации проекта есть необходимые условия – подведены коммуникации, рядом расположены два общежития, заведение общественного питания, открытая парковая зона.

Предполагается, что будущая база единоборств будет способствовать развитию в Донецкой области и городе таких видов спорта, как бокс, кикбоксинг WAKO, рукопашный бой, смешанные единоборства ММА, джиу-джитсу, греплинг.

Планируется обустройство в специализированном комплексе 2 рингов, зон для кросфита, силовой подготовки и восстановления спортсменов, что позволит проводить тренировки и соревнования на высоком уровне.

Сейчас в Покровске функционируют две региональных спортивных школы – Донецкой областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по боксу и областной детско-юношеской спортивной школы по кикбоксингу. Эти внешкольные учебные заведения не имеют собственной спортивной базы, и поэтому проводят учебно-тренировочный процесс на арендуемых объектах.