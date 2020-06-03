Отсутствовал около 2 месяцев: Контрактника ВСУ осудили за бегство из части

В Киевской области на 3,5 года тюрьмы осужден солдат-контрактник, который дважды убегал со службы. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В ведомстве уточнили, что это уже не первая судимость солдата. В текущем году его уже отдавали под суд за самовольное оставление воинской части.

«Указанный солдат-контрактник, осознавая общественно опасный характер своих действий, в нарушение военных уставов и законов Украины, с целью временного уклонения от несения обязанностей военной службы в условиях особого периода и без уважительных причин отсутствовал на службе около 2 месяцев. Отметим, что в текущем году указанный военнослужащий ВСУ уже был осужден за самовольное оставление воинской части», – говорится в сообщении.

Во вторник, 2 июня, Васильковский районный суд Киевской области за совершенное повторно преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 407 УК Украины, приговорил солдата к лишению свободы сроком на 3 года 5 месяцев.