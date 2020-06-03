В «ДНР» сообщили о 21 смерти от коронавируса и новых случаях инфицирования детей

В «ДНР» зафиксировали еще 1 смерть от COVID-19, всего зарегистрированы 580 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 2 июня исследованиям, выявлены 27 новых случаев заболевания COVID-19. Один положительный результат исследования на новую коронавирусную инфекцию был выявлен у мужчины, прибывшего из Российской Федерации. Также среди новых случаев инфицирования – 2 ребенка, контактировавших ранее с инфицированными родителями, и 9 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «ДНР».

«Зарегистрирован 1 летальный случай от коронавирусной инфекции – мужчина в возрасте 57 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 12:00 3 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 580:

на лечении – 411 пациентов,

выписаны – 148 человек,

летальных случаев – 21.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 июня в Украине коронавирусом заболели 24 823 человека (10 440 пациентов выздоровели, 735 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 166 случаев заболевания (103 человека выздоровели, летальных случаев – 5), Луганской области – 49 случаев (49 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 419 случаев, (выздоровели – 337 человека, летальных случаев – 7).