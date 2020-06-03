В Донецкой области коронавирус выявили у пограничника

За минувшие сутки в составе служащих Государственной пограничной службы Украины подтверждено два новых случая COVID-19 – в Донецкой и Ровенской областях. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба ГПСУ.

«По состоянию на 3 июня по результатам тестирования военнослужащих и работников Госпогранслужбы Украины зафиксировано 50 положительных тестов на COVID-19. В частности, за прошедшие сутки подтверждено два новых случая инфицирования в Донецкой и Ровенской областях», – говорится в сообщении.

Подробностей об источниках заражения и о состоянии заболевших не сообщается.

Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение COVID-19, выздоровели 29 человек и еще 21 находится на лечении: 5 – стационарно и 16 – амбулаторно.

Под контролем медиков остаются 68 пограничников, которые контактировали с больными. Они находятся на самоизоляции, некоторые из них изолированы в подразделениях и обсерваторах.

Напомним, по состоянию на 3 июня в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 124 человека. За время пандемии выздоровели 125 человек, летальных случаев – 4. На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 166 случаев заболевания (103 человека выздоровели, летальных случаев – 5).