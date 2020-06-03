Семейная ссора: В «ДНР» мужчина взорвал две гранаты

В неподконтрольном украинским властям Снежном (Донецкая обл.) местный житель во время семейной перебранки взорвал 2 гранаты.

Как сегодня, 3 июня, сообщает пресс-центр «МВД ДНР», в «полицию» поступило сообщение от диспетчера «скорой помощи» о том, что на территории одного из частных домовладений произошел взрыв, в результате которого пострадала семейная пара.

«Полицейские» установили, что накануне происшествия между подвыпившими супругами произошла ссора. В порыве гнева глава семейства 1976 года рождения взорвал во дворе 2 гранаты, в результате чего оба участника конфликта получили осколочные ранения различной степени тяжести.

«В ходе осмотра места происшествия стражи порядка обнаружили и изъяли гранату типа РГН с запалом к ней. Боеприпас направлен в экспертно-криминалистический центр МВД для проведения специального исследования», – сообщают в «МВД».

Мужчину, взорвавшего гранаты, обещают привлечь к «уголовной ответственности».